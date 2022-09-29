أعلن حاكم ولاية فلوريدا الأمريكية رون ديسانتيس، اليوم الخميس، مصرع 7 أشخاص وإلحاق دمار كبير فى مدن الولاية بسبب إعصار إيان.
وذكرت قناة "الحرة" الأمريكية أن المركز الأمريكي للأعاصير، أعلن تراجع الإعصار من الفئة الرابعة إلى الثالثة، متوقعا أن يشهد مزيدًا من الضعف خلال الأيام المقبلة.. محذرًا من تسبب الإعصار في فيضانات كارثية.
جدير بالذكر أن إعصار إيان تسبب في قطع الكهرباء عن مليون و800 شخص في ولاية فلوريدا.
وحسب موقع " باور أوت إيدج " فإن أكثر من 10 مقاطعات بها انقطاعات واسعة النطاق، أسوأها مقاطعة لي كاونتي والتي تعرض فيها حوالى 300 شخص لعدم وجود مصادر طاقة.
ونوهت الصحيفة إلى أن شركة " فلوريدا باور آند لايت " كانت أكثر لديها أكثر من 700 شخص.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة