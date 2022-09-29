وذكرت قناة "الحرة" الأمريكية أن المركز الأمريكي للأعاصير، أعلن تراجع الإعصار من الفئة الرابعة إلى الثالثة، متوقعا أن يشهد مزيدًا من الضعف خلال الأيام المقبلة.. محذرًا من تسبب الإعصار في فيضانات كارثية.

جدير بالذكر أن إعصار إيان تسبب في قطع الكهرباء عن مليون و800 شخص في ولاية فلوريدا.