محافظ قنا يتفقد فعاليات اليوم الثانى للقافلة الطبية بنقادة .. صور

وتفقد محافظ قنا، أعمال توقيع الكشف الطبي على المواطنين، وتقديم العلاج في العديد من التخصصات والتي تشمل أمراض " العيون - الجلدية - القلب والأوعية الدموية - الأطفال - المخ والأعصاب - المسالك - الصدر - العظام - الباطنة - السكر والغدد الصماء - الجراحة العامة - الأنف والأذن - أمراض النساء - الأسنان - الأطراف الصناعية - القدم السكري " ، وذلك تحت إشراف أساتذة مختصين بكلية الطب جامعة جنوب الوادي.

وقال محافظ قنا، إن القافلة تستهدف توقيع الكشف الطبي المجاني على المواطنين بالقرى الأكثر احتياجاً وتقديم العلاج وإجراء العمليات الجراحية في التخصصات الطبية المختلفة، موضحا أن القافلة شهدت بالأمس اقبالا كثيفا من المواطنين بقرية العركي التابعة لمركز فرشوط تخطى عددهم 1215 مواطن ، واليوم فى كوم الضبع تشهد اقبالا كبيرا أيضا من قِبل أهالى القرية والقري المجاورة.

وقدم الداودي، الشكر للمسئولين بمجلس الوزراء، وجامعة جنوب الوادى ومؤسسة صناع الخير للتنمية، ومديرية الشئون الصحية لمشاركتهم فى تنظيم القافلة وحرصهم على تقديم الدعم والمساعدة للفئات الاولى بالرعاية وتوفير الخدمات الطبية لأهالينا فى القرى الأكثر احتياجاً، مؤكدا علي تقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة للقافلة الطبية من أجل وصول الخدمات الطبية والعلاجية في مختلف التخصصات إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين.