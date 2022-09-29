اليوم السابع
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غلق وتشميع استديوهات تصوير مخالفة لاشتراطات الحماية المدنية بالجيزة.. صور

الخميس، 29 سبتمبر 2022 01:29 م
غلق وتشميع استديوهات تصوير مخالفة لاشتراطات الحماية المدنية بالجيزة.. صور غلق وتشميع استديوهات تصوير مخالفة بالجيزة
كتبت - مرام محمد

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شنت محافظة الجيزة، من خلال مركز ومدينة أبو النمرس، حملات مكبرة على استديوهات التصوير الفني؛ لمتابعة توافر اشتراطات الحماية المدنية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، والحفاظ على السلامة العامة للمواطنين، بناءا على تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

 

وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع عدد 2 أستديو بمنطقة شبرامنت لعدم توافر اشتراطات الحماية المدنية والصحة والسلامة المهنية ووجود أخشاب ومواد لاصقة ومستلزمات قابلة للإشتعال، مما يشكل خطرا على السلامة العامة للمواطنين؛ وذلك خلال حملات تم تنفيذعا بالتعاون مع شركة المرافق، كما تم مصادرة بعض محتوياته القابلة للإشتعال واتخاذ الإجراءات القانونية، بمتابعة محمد عبد الحميد رئيس مركز أبو النمرس.

 

وشدد اللواء أحمد راشد، على رؤساء الأحياء والمراكز باستكمال حملات مراجعة الاستديوهات وقاعات الأفراح والمخازن للتأكد من توافقها مع الإشتراطات العامة للتشغيل والعمل.

 

 
استديوهات مخالفة لاشتراطات السلامة
استديوهات مخالفة لاشتراطات السلامة

حملة لغلق استديوهات التصوير المخالفة بالجيزة
حملة لغلق استديوهات التصوير المخالفة بالجيزة

غلق وتشميع الاستديوهات المخالفة
غلق وتشميع الاستديوهات المخالفة

 


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