عادات يومية تساعدك فى اتباع نظام غذائي صحي لإنقاص الوزن

كتبت إيناس البنا

هل كنت تحاول إنقاص وزنك ولكنك تجد نظامك الغذائي القديم وعادات أسلوب حياتك متأصلة للغاية بحيث لا يمكن التخلص منها؟ فى السطور التالية نصائح صحية تساعدك.

قال براني جين، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة BodyFirst ، إن تغيير عادات النظام الغذائي لتعزيز الصحة لا يجب أن ينطوي على تعديلات كبيرة.

يحذر براناي جاين وفقا لموقع " timesnownews" من أن تعديل نظامك الغذائي بطرق خفية بمرور الوقت قد يكون له تأثير كبير، التغييرات الجذرية المفاجئة ليست صحية ولا حكيمة، وسوف تأتي بنتائج عكسية على المدى الطويل وهذا بالتأكيد ليس ما تريده.

أفكار بسيطة لبدء الأكل بشكل أفضل



قلل من المشروبات المليئة بالسكر:



يمكن أن تكون المشروبات المحلاة كثيفة السعرات الحرارية، المشروبات الغازية والعصائر المعبأة غنية بالسكر، تسبب مرض السكري والسمنة وتلف الكبد والشيخوخة المبكرة والقلق، بدلًا من ذلك ، جرب الماء غير المحلى أو المنقوع.

تناول المزيد من الخضراوات الطازجة:



استبدل الوجبات غير الصحية بالفواكه الطازجة والخضراوات والحبوب الكاملة، إنها مليئة بالبروتين والألياف والدهون الصحية والفيتامينات والمعادن ، على عكس الأطعمة المصنعة.

ضع في اعتبارك نظامًا غذائيًا نباتيًا:



النظام الغذائي النباتي الكامل هو أحد الركائز الأساسية لحياة متوازنة ومزدهرة، هذا النظام الغذائي غني بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة والدهون الصحية والبروتين النباتي والكربوهيدرات غير المصنعة ، مما يجعله مثاليًا في أي عمر.

تناول المكسرات:



تحتوي الأطعمة الفائقة على البروتين والدهون الصحية والفيتامينات والمعادن. بذور الشيا وبذور الكتان واليقطين مغذية أيضًا، تحتوي على الفيتامينات ومضادات الأكسدة والكالسيوم والزنك والمغنيسيوم، يمكنك حتى استخدامها في الخبز أو كبديل للحلوى.

الصيام المتقطع:



الصيام المتقطع هو بدعة اللياقة والصحة الشعبية، يتم استخدامه لتحسين نمط الحياة والصحة وفقدان الوزن، أظهرت العديد من الأبحاث الفوائد المعرفية والجسدية للصيام المتقطع، تظهر بعض الأبحاث أنه يمكن أن يزيد من العمر أيضًا. يتناوب الأكل والصيام. الصوم المتقطع لا يحدد الأشياء التي نأكلها ، بل متى فقط. توصي هذه الخطة باتباع نظام غذائي صحي كامل الطعام.

احسب العناصر الغذائية وليس السعرات الحرارية:



ركز على العناصر الغذائية ، وليس السعرات الحرارية، لتحسين نظامك الغذائي، يمكننا فقط الحصول على الطاقة من الطعام، الجودة، وليس عدد السعرات الحرارية ، هي التي تؤثر على الصحة أكثر من غيرها.

لديك دائمًا خيارات طازجة ومغذية في متناول اليد:



عندما تكون جائعًا، ستأكل ما تراه أولاً، اجعل الطعام الصحي مرئيًا ويمكن الوصول إليه في المنزل والعمل. مثل المكسرات والبذور.