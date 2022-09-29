ضياء رشوان: الحوار الوطنى سينطلق خلال أسابيع قليلة

كتب رامي محيي الدين

كشف الدكتور ضياء رشوان آخر مستجدات الحوار الوطني، وقال إن الحوار الوطنى يسير بخطى جيدة جدا ولا نتحدث عن أشهر، ولكن أسابيع قليلة جداً وسيبدأ الحوار .

وتابع خلال حلقة اليوم من برنامج مصر جديدة، أنه تم وضع آليات لإدارة الحوار والخطوات تسير في طريقها الطبيعى، والموضوع ليس إعلان مواقف أو إعلان نوايا، ولكن نبحث عن حلول واضحة للقضايا ونضع مقترحات وهذا يحتاج إلى جدية .

وتابع: على هامش الحوار الوطنى هناك أصوات خارج مصر تحاول طول الوقت انها تنتقد أو تقترب من الشئون المصرية أو تتعامل مع القضايا المصرية بالقطاعى وتنقى حالة أو حالتين سلبيتين بين 100 مليون، ويحاول أن يبث في نفوس المصريين مشاعر الإحباط ولكن في الحقيقة الوضع يتحرك .

وأكمل: الناس مهتمة بالشأن المصرى وكلهم أجانب قطعا في حاجات سلبية، ولكن الناس بتراقب بدقة للوضع وما تتعرض له مصر من صعوبات يتعرض له العالم وربما بشكل أعلى أو أكبر، والوضع المصرى أفضل بكثير، والوضع في الحقيقة في درجة إيجابية، ولكن هم لا يون أن يروا ذلك ويعملون على انتقاء السلبيات والأمر لا يحتاج إلى كل هذا الغضب والحنق.