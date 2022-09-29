سفير مصر بكاراكاس يشيد بأداء موفدى الأوقاف من الأئمة والقراء

كتب على عبد الرحمن

تسلم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف رسالة شكر وتقدير عن الجالية الإسلامية في كاراكاس من السفير كريم عصام رئيس البعثة بكاراكاس بدولة فنزويلا، أشاد فيها بمستوى الموفدين من أئمة وقراء وزارة الأوقاف المصرية، الذي توفدهم الوزارة إلى كاراكاس في شهر رمضان المبارك من كل عام بدولة فنزويلا.

وذكر بيان للوزارة اليوم، أن ذلك يأتى في إطار دور وزارة الأوقاف في نشر صحيح الدين والفكر الوسطي المستنير بكل بقاع العالم، لافتة إلى أن السفير كريم عصام، أشاد أيضا بإصدارات وزارة الأوقاف المصرية والتي تم توزيع عدد منها على المراكز الإسلامية بكاراكاس، وهو ما كان محل تقدير منهم.

وعقدت وزارة الأوقاف مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الثالث والثلاثين، تحت عنوان:"الاجتهاد ضرورة العصر (صوره .. ضوابطه .. رجاله .. الحاجة إليه)، يومى السبت والأحد الماضيين، بمشاركة أكثر من 200 وزير ومفتٍ وعالم ومفكر وإعلامي، من 54 دولة، ويناقشون (41) بحثًا.

وتناول المؤتمر الدولى العام الثالث والثلاثين للمجلـس الأعلى للشئون الإسلامية المحاور التالية:

المحور الأول: الاجتهاد ضرورة ملحة فى عصرنا الحاضر.

المحور الثاني: صور الاجتهاد وضوابطه.

المحور الثالث: المجتهدون وإعدادهم.

المحور الرابع: نماذج عصرية ملحة فى المجالات الاقتصادية والطبية والبيطرية والبيئية وغيرها، مثل:

- التعامل بالعملات الافتراضية.

- تدويخ الحيوان قبل ذبحه.

- موقع الإضرار بالبيئة من الأحكام الشرعية.

- المحور الخامس نماذج مختارة للاجتهاد المؤسسى.