رئيس جامعة سوهاج يحيل بعض العاملين للتحقيق لتقصيرهم فى أداء عملهم

سوهاج محمود مقبول

قرر الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، إحالة بعض العاملين بالمقر القديم للجامعة للتحقيق الفورى، واتخاذ الإجراءات الرادعة ضدهم، وذلك لتقصيرهم عن أداء عملهم، وعدم تواجدهم فى أماكن عملهم، مع إنذارهم بالإقالة من مناصبهم الإشرافية حال تكرار هذا الخطأ.



جاء ذلك خلال جولة رئيس الجامعة المفاجئة صباح اليوم، يصاحبه الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب للوقوف علي الاستعدادات النهائية، ومدى جاهزية الكليات لاستقبال العام الدراسى الجديد 2022 - 2023، والذى من المقرر أن ينطلق السبت الأول من أكتوبر، والتأكد من انتهاء كل التجهيزات اللازمة لبدء الدراسة، وإتاحة مناخ دراسى ملائم، وتوفير سبل الراحة للطلاب القدامى والجدد، حيث تستقبل الجامعة أكثر من 70 ألف طالب وطالبة بمختلف كلياتها بمقريها القديم والجديد.