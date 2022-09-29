خبيرة أمراض مناعة: مرضى السكر والسمنة ممنوعون من عسل النحل رغم فوائده

كتبت فاطمة ياسر

تناول عسل النحل يعد من الحيل المهمة والمفيدة للجسم، وذلك وفقا لما نشرته صحيفة "إزفيستيا"، حيث أعلنت الدكتورة إيرينا أيسترينا، أخصائية أمراض المناعة والحساسية، أن عسل النحل مفيد لبعض الأشخاص وليس أجمعم، فهناك بعض الأشخاص يعانون من أمراض معينة يجب عليهم عدم تناوله.

وأضافت أخصائية المناعة، أن عسل النحل قد يشكل خطورة على حياة المرضى الذين يعانون من اضطراب عملية التمثيل الغذائي ومرض السكري، ولذا عليهم تجنب تناوله.

وأضافت، أن تناول عسل النحل يعد من الحيل الجيدة التي تقلل فرص الإصابة بالأمراض المناعية المرتبطة بتقلبات الطقس، كما أنهم يعتقدون أن العسل بالفعل له دور كبير في تقوية الجهاز المناعي، ولذا تناوله يقلل من الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي، فالعسل ينسب إلي قائمة المواد الغذائية المهمة والمفيدة، لأنه يحتوي على الفركتوز والجلوكوز والمالتوز والسكروز وفيتامينات B و K و C بالإضافة إلى البوليفينول والعناصر النادرة الأخري التي تمنحه خصائص مضادة للالتهابات والميكروبات، ولذا يعتبر من الأطعمة المفيدة للمناعة، ولذا يمكنك تناول ملعقتين منه في اليوم لتقويتها وامداد الجسم بحميع العناصر التي يحتاجها.

ولكن يجب أن نعلم أن العسل يحتوي على كربوهيدرات بسيطة. لذلك قد يشكل خطورة على من يعاني من اضطراب عملية التمثيل الغذائي والسمنة ومرض السكري، كما يجب على الأشخاص المصابوين بالحساسية الحد من تناول العسل.