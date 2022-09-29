حياة كريمة.. مدارس جديدة تزين قرى 5 مراكز بسوهاج لاستقبال العام الدراسى

سوهاج - محمود مقبول

أيام قلية تفصلنا عن انطلاق العام الدراسى الجديد 2022/ 2023، وخلال الشهور الماضية لم تتوقف الجهود من أجل الانتهاء من مدارس جديدة لضمها للمنظومة التعليمية على مستوى محافظة سوهاج، للتقليل من الكثافة الطلابية داخل الفصول من ناحية وتقديم منتج تعليمى متميز من ناحية أخرى.

والمدراس التي تم إنشاؤها ضمت رياض الأطفل والتعليم الابتدائى والثانوى العام والفنى، وكان مركز البلينا وجهينة وجرجا وساقلته ودار السلام من ضمن المراكز التي حظيت باهتمام كبير في عملية إنشاء المدارس الجديدة بتكلفة تجاوزت 37 مليون جنيه لخدمة الأهالى، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى حياة كريمة تعرف عليها من خلال المعلومات التالية:



1– مدرسة برخيل الإعدادية بالبلينا تضم 24 فصلا دراسيا بتكلفه 8 ملايين و200 ألف جنيه ضمن مبادرة حياة كريمة.



2– توسعة مدرسة بنى حلوة للتعليم الأساسى بقرية الساحل مركز البلينا بتكلفه 3 ملايين و400 ألف ضمن مبادرة حياة كريمة.



3– توسعة مدرسة بيت علام الثانوية بجرجا بتكلفه 4 ملايين و500 ألف جنيه ضمن مبادرة حياة كريمة.



4– مدرسة سفلاق الابتدائية الحديثة بساقلته توفر 16 فصلا دراسيا وفصلا لذوى الهمم بتكلفة 7 ملايين جنيه ضمن مبادرة حياة كريمة.



5– مدرسة أبوبكر الصديق للتعليم الأساسى بجهينة على مساحة 2800 متر مسطه بتكلفه 5 ملايين و500 ألف ضمن مبادرة حياة كريمة.



6- مدرسة الشيخ جاهين للتعليم الأساسى بدار السلام التكلقه 8 ملايين وتضم 11 فصلا دراسيا وفصلا لذوى الاحتياجات الخاصة ضمن مبادرة حياة كريمة.





المدارس الجديدة (1)



المدارس الجديدة (2)



المدارس الجديدة (3)



مدراس سوهاج (1)



مدراس سوهاج (2)