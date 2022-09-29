حافظ على صحتك العقلية وتناول هذه المكسرات

كتبت فاطمة ياسر

الأرق و القلق والتوتر جميعها مشاكل لها علاقة وثيقة بصحتنا العقلية، وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "إكسبريس"، أن هناك الكثير من الأبحاث التي تؤكد أن نقص بعض العناصر الغذائية قد يكون السبب في حدوث تأثير بشكل مباشر علي الصحة العقلية.

وأشارت خبيرة النوم الدكتورة ماري جريس تايلور، إلى أن الكثير من الأشخاص يسعون للحصول علي قسط كافي من النوم، ويكافحون للحصول على هذا الأمر، ولكن في حقيقة الأمر ، أن هناك سلسلة من خيارات نمط الحياة التي تتراكم معا وتجعلنا نعاني من التقلبات والحرمان من النوم، لافتة إلى أن الابتعاد عن الكافيين في الساعات القليلة التي تسبق النوم يمكن أن يزيد بشكل كبير من احتمالات حصولك على نوم جيد.

وأضافت، أن النوم الجيد لا يتعلق فقط بتجنب الأطعمة أو المشروبات الخاطئة، ولكن في حقيقة الأمر، يمكن أن تساعدك بعض الأطعمة على النوم بشكل أفضل وتمنعك من الشعور بالقلق والأرق أثناء الليل، ولذا يمكنك تناول كمية من المكسرات، التي من دورها حصولك علي النوم وهي الجوز أو كما هو معروف "عين الجمل" فثبت أنه يساعد علي النوم، ويقلل من الشعور بالأرق.

وأشارت إلى أن عين الجمل غني بمصادر السيلينيوم، وهي مغذيات دقيقة يفتقر إليها الأشخاص الذين يعانون من الحرمان من النوم، كما أنه يحتوي علي معادن مثل الفوسفور والمغنيسيوم.بالإضافة إلي أن عين الجمل يساهم في التخلص من الأرق والقلق، فتناوله يساهم بشكل كبير في زيادة التمثيل الغذائي لهرمون الغدة الدرقية، وتقليل فرص العدوي، والسبب في هذا الأمر السيلينيوم، المسئول علي حماية الجسم، وعند نقص نسبته في الجسم يصاب الشخص بتساقط الشعر، وتكسير الأظافر والجلد، وحكة في فروة الرأس، والشعور بالتعب الشديد، وعم القدرة علي التركيز، وضعف الجهاز المناعي وزيادة مشاكل تأخر الإنجاب.