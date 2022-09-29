اليوم السابع
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الخميس، 29 سبتمبر 2022 03:29 م
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تجديد حبس عاطلين 15 يوما لحيازتهما 1.5 كيلو حشيش لترويجها على المتعاطين

الخميس، 29 سبتمبر 2022 02:09 م
تجديد حبس عاطلين 15 يوما لحيازتهما 1.5 كيلو حشيش لترويجها على المتعاطين متهمين - أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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قرر قاضى المعارضات، تجديد حبس عاطلين 15 يوما، وذلك لتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي فى ترويج المواد المخدرة، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.
 
البداية كانت بتلقى اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارا يفيد بتمكن قوة أمنية تابعة لمديرية أمن القاهرة من ضبط (عاطلين - مقيمان بنطاق محافظتى "القاهرة – القليوبية") حال استقلالهما سيارة "ملاكى" ملك وقيادة أحدهما، وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1.5 كيلو جرام – مبلغ مالي – 3 هواتف محمولة).
 
وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهما.
 
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
 
 

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