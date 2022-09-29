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انقطاع المياه عن قرية الميمون ببنى سويف اليوم لأعمال تطهير بالمحطة

الخميس، 29 سبتمبر 2022 05:00 ص
انقطاع المياه عن قرية الميمون ببنى سويف اليوم لأعمال تطهير بالمحطة انقطاع المياه
بنى سويف هانى فتحى

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى ببنى سويف أنه قد تقرر قطع المياه عن قرية الميمون، اليوم الخميس، من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 6 مساء، وذلك لأعمال التطهير الدورية بمحطة مياه الميمون المطورة بمركز الواسطى.

وتتقدم الشركة باعتذارها عن قطع المياه خلال الفترة المذكورة نظرا للقيام بأعمال التطهير اللازمة لضمان انتظام تقديم الخدمة بهذا المرفق الحيوى بالكفاءة المطلوبة، مناشدة المواطنين، وأصحاب المخابز وكافة المنشآت الحيوية تدبير احتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة، ومنوهة عن قيامها بتدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها، مع التأكيد على الاتصال من أى تليفون أرضى على الخط الساخن (125) حال وجود شكوى في هذا الشأن.

 


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