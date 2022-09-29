اليونان تشيد بحملة الاتحاد الأوروبي لوضع حد لأسعار الغاز الطبيعي

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أشاد رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس بحملة قامت بها غالبية حكومات الاتحاد الأوروبي لدفع المفوضية الأوروبية لفرض حد أقصى لسعر الغاز الطبيعي على مستوى الاتحاد الأوروبي.



وذكرت صحيفة "كاثميريني" اليونانية، على موقعها الالكتروني، أن اليونان من بين 15 دولة كتبت خطابا إلى مفوضة الاتحاد الأوروبي للطاقة كادري سيمسون، تطلب فيها من المفوضية تقديم اقتراح لوضع حد أقصى لسعر الغاز الطبيعي على مستوى الاتحاد الأوروبي، وذلك قبل الاجتماع الطارئ لوزراء الطاقة بالاتحاد الأوروبي، غدا الخميس.



وكتب رئيس الوزراء اليوناني، على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "أنباء عظيمة تخص مكافحة ارتفاع أسعار الطاقة، أغلبية الدول الأعضاء البالغ عددها 15 دولة تدعم الآن الطلب المقدم إلى المفوضية لتطبيق حد أقصى لسعر الغاز الطبيعي".



وجاء في الخطاب الموجه لمفوضة الاتحاد الأوروبي للطاقة "لقد تفاقمت أزمة الطاقة التي بدأت الخريف الماضي بمرور الوقت، وتتسبب الآن في ضغوط لا يمكن تحملها والتي تضر بأسرنا وأعمالنا بشدة، وننوه بالجهود التي تبذلها المفوضية والتدابير التي اتخذتها لمواجهة الأزمة، لكن لا يزال يتعين علينا معالجة أخطر مشكلة على الإطلاق وهي سعر الجملة للغاز الطبيعي، فالحد الأقصى للسعر الذي تم طلبه منذ البداية من قبل عدد متزايد من الدول الأعضاء هو الإجراء الوحيد الذي سيساعد كل دولة عضو على تخفيف الضغط التضخمي وإدارة التوقعات وتوفير إطار عمل في حالة حدوث اضطرابات محتملة في العرض".



وبادرت اليونان، إلى جانب بلجيكا وإيطاليا وبولندا، بكتاب الخطاب الموجه إلى مفوضة الطاقة كادري سيمسون، والموقع من قبل وزراء الطاقة في بلجيكا وبلغاريا وكرواتيا وفرنسا واليونان وإيطاليا ولاتفيا وليتوانيا ومالطا وبولندا والبرتغال ورومانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا واسبانيا.