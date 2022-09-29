اليوم السابع: الرئيس السيسى يتسلم الجائزة الدولية للأولمبياد الخاص الدولى

تتابع اليوم السابع في عددها المطبوع الصادر، غدا الجمعة، العديد من القضايا والملفات المهمة، منها تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسى الجائزة الدولية للأولمبياد الخاص الدولى، وتوجيه الرئيس بزيادة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وموعد بدء تطبيق المواعيد الشتوية لإغلاق المحال والمطاعم..

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