التهاب الجلد التحسسى بسبب مستحضرات التجميل.. الأسباب والعلاج

كتب – حسام الشقويرى

تشمل مستحضرات التجميل المنتجات والمرطبات وأحمر الشفاه ومكياج العيون والوجه وطلاء الأظافر وشامبو التنظيف ومزيلات العرق وحتى لون الشعر. تستخدم جميع النساء تقريبًا ومعظم الرجال واحدًا أو أكثر منهم يوميًا، و معظمهم لا يواجهون أي مشاكل. ومع ذلك ، فإن بعض الأفراد المهيئين يصابون بحساسية جلدية مزعجة وقبيحة ، تسمى التهاب الجلد التماسي التحسسي ، لبعض المكونات، وفقا لما نشره موقع thedoctorweighsin

ورد الفعل التحسسي هو رد فعل مفرط من جهاز المناعة تجاه مادة غير ضارة في معظم الناس. وكثير منا على دراية بالحساسية الموسمية ، مثل ظهور حكة في العيون الحمراء وسيلان الأنف الناجم عن حبوب اللقاح من عشبة الرجيد أو غيرها من الأعشاب، وتحدث تفاعلات الحساسية من مستحضرات التجميل على الجلد، حيث تم وضع المنتج على الجلد - وبالتالي يسمى التهاب الجلد "الملامس". وغالبًا ما يظهر على شكل طفح جلدي أحمر مثير للحكة و قد تظهر كدمات حمراء بارزة ، تُعرف باسم خلايا النحل ، وتورم موضعي.

تشمل الأنواع الأكثر شيوعًا للمكونات التي تسبب التهاب الجلد التماسي من مستحضرات التجميل ما يلي:

عطور

مواد حافظة

الأصباغ والمضافات الملونة

المطاط أو اللاتكس

تشخيص سبب التهاب الجلد التماسي التحسسي

إن تحديد وتجنب مسببات الحساسية ، المكون الذي يسبب رد الفعل التحسسي هو الهدف الأساسي في إدارة التهاب الجلد التماسي التحسسي. بمجرد تحديده ، يجب أن يتعلم المريض قراءة ملصقات مستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية الأخرى لتجنب تعريض نفسه للمكون المسبب.

علاج التهاب الجلد التماسي التحسسي

هناك مجموعة متنوعة من العلاجات ، سواء الموضعية أو الفموية ، التي يمكن استخدامها لتقليل العلامات والأعراض غير السارة لالتهاب الجلد التماسي التحسسي.

- المنشطات الموضعية

للمساعدة في تقليل الالتهاب والحكة المرتبطة برد الفعل التحسسي ، فإن الستيرويدات القشرية الموضعية هي الدعامة الأساسية للعلاج، و كريم مضاد للحكة بدون وصفة طبية يحتوي على 1 % على الأقل من الهيدروكورتيزون المطبق مرة أو مرتين يوميًا قد يخفف الأعراض مؤقتًا ويمكن تجربته في المنزل.

- الكورتيكوستيرويدات عن طريق الفم

في الحالات الشديدة من التهاب الجلد التماسي التحسسي ، خاصةً التي تصيب الجفون أو اليدين أو القدمين أو الأعضاء التناسلية ، غالبًا ما توصف الستيرويدات عن طريق الفم.

- مناعة موضعية

عندما لا تكون الكورتيكوستيرويدات الموضعية خيارًا ، فغالبًا ما يتم وصف مضادات المناعة الموضعية للحالات المزمنة من التهاب الجلد التماسي التحسسي. يكون عقار تاكروليموس الموضعي (بروتوبيك) مفيدًا بشكل خاص عندما يتعلق رد الفعل التحسسي بالجفون. قد يكون Pimecrolimus (Elidel) مفيدًا للحالات الخفيفة التي تشمل الوجه.

- مضادات الهيستامين عن طريق الفم

قد تساعد مضادات الهيستامين التي لا تتطلب وصفة طبية مثل ديفينهيدرامين (بينادريل) في تخفيف الحكة الشديدة.

- كمادات باردة ومبللة

قد يكون وضع قطعة قماش مبللة لمدة 15-20 دقيقة على الطفح الجلدي مهدئًا. يمكن أن يكون النقع الموضعي بماء الصنبور البارد ، أو محلول ملحي (1 ملعقة صغيرة / نصف لتر) أو محلول Burow (التخفيف 1:40) مفيدًا. يمكن تكرار ذلك عدة مرات يوميًا.

- غسول الكلامين

إذا كان الطفح الجلدي ينزف أو يبكي ، فقد يساعد غسول الكالامين في تجفيف الطفح الجلدي.

-مضادات حيوية

يمكن أن يصاب التهاب الجلد التماسي التحسسي بالعدوى. إذا استمر الاحمرار أو الألم أو الانزعاج ، فاطلب العناية الطبية ، لأن علاج العدوى البكتيرية قد يكون ضروريًا.