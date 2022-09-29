البنك المركزى العراقى يعلن تحقيق أكبر احتياطى فى تاريخه

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أعلن البنك المركزى العراقى تحقيق أكبر احتياطى فى تاريخه برقم تجاوز 87 مليار دولار، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية.

وصرح مستشار البنك المركزي، إحسان شمران الياسري أن "احتياطى البنك المركزى تجاوز 87 مليار دولار وهو أكبر رقم تصله احتياطيات المركزي العراقي".

وأكد أن "العملة العراقية قوية جدا لأن الاحتياطيات تشكل 130‎% من مصدر التداول من الأموال الموجودة في المصارف وغيرها، إضافة إلى وظيفتها لتلبية متطلبات التجار لاستيراد السلع".

وأشار إلى أن "كل إنفاق حكومي غير منضبط يؤثر بشكل غير مباشر على الاحتياطي وينقصه".

وأعرب عن أمله في أن "يتعدى الاحتياطي 100 مليار دولار".