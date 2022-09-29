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البابا تواضروس يترأس قداس ذكرى مرور 60 عاما على تأسيس أسقفية الخدمات العامة

الخميس، 29 سبتمبر 2022 07:00 ص
البابا تواضروس يترأس قداس ذكرى مرور 60 عاما على تأسيس أسقفية الخدمات العامة قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية
كتب: محمد الأحمدى

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ينظم المركز الإعلامى للكنيسة الأرثوذكسية، اليوم الخميس، احتفالية بمناسبة مرور 60 عاما على تأسيس أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية، وذلك بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.   

وتقام الاحتفالية بحضور قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، حيث يقام القداس الإلهى بهذا المناسبة ويليه تكريم أسماء عددٍ من الشخصيات التى تركت أثرًا كبيرًا خلال فترة خدمتها فى أسقفية الخدمات، ويبدأ الحفل الساعة 9.30 صباحًا بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.   

وتأسست أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية والمسكونية فى الكنيسة الأرثوذكسية عام 1962 لتكون بمثابة الذراع التنموى للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.


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