استمرار حبس لصوص متعلقات المواطنين بأسلوب النشل فى القاهرة 15 يوما

كتب سليم على

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة ، حبس تشكيل عصابى مكون من 4 أفراد، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة متعلقات المواطنين بأسلوب النشل بمنطقة الخليفة.

كانت النيابة قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات ، وطالبت رجال مباحث بسرعة التحريات حولهم للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهم تهمة السرقة.

كانت أجهزة الأمن بالقاهرة نجحت، بإشراف اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، فى ضبط عناصر تشكيل عصابى بالقاهرة، تخصص فى سرقة متعلقات المواطنين، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقات.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير المباحث قيام 4 أشخاص مقيمون بدائرة القسم، بالتردد على أحد الأسواق بذات الدائرة وسرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "النشل".

وعقب تقنين الإجراءات بإشراف اللواء علاء بشندى تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبحوزتهم (هاتفى محمول - مبلغ مالى "مجهولين المصدر"- سلاح أبيض)، وبمواجهتهم اعترفوا بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب حوادث سرقات متعلقات المواطنين بأسلوب "النشل".