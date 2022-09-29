استعدى للدراسة.. نصائح لتنشيط وتقوية ذاكرة طفلك أبرزها تناول الخضراوات

كتبت فاطمة ياسر

مع اقتراب دخول المدارس، كل ما تسعي لتحقيقه الأمهات هو تقديم الأطعمة الصحية التي تساهم بشكل كبير في إمداد جسم الأطفال بجميع العناصر الغذائية التي يحتاجها خلال فترة البناء.

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "verywell health"، أن هناك العديد من الحيل الغذائية التي تساهم بشكل كبير في الحفاظ علي صحة الأطفال وخاصة صحتهم النفسية وتنشيط الذاكرة لديهم، وتعزيز القدرة علي التعلم وتحسين الذاكرة لديهم. وقدم أبرز الأطعمة المهمة التي تساهم بشكل كبير في تنشيط مخ الأطفال خلال الدراسة لدى الأطفال، ومنها:

- الخضراوات:

تعد كنزا كبيرا غنيا بالفيتامينات والعناصر الغذائية المهمة للجسم، فهي من الأطعمة الجيدة التي تساهم بشكل كبير في زيادة قدرة الطفل علي التركيز والحفاظ علي صحة المخ، والسبب يرجع إلي احتواء الخضراوات للفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة التي من دورها الحفاظ على المخ، ومن ذلك السبانخ، والبروكلي والفلفل الألوان، والفلفل الرومي، والعديد من الخضراوات الأخرى.

-الألبان:

على الأم ضرورة إمداد طفلها بتناول منتجات الألبان، ومنها الحليب والزبادي، لأنها تحسن وظائف المخ، وتعمل على زيادة تركيز وتنشيط خلايا المخ، والسبب أن الألبان غنية بـ فيتامن B12، والكالسيوم، والبروتين، ولذا فتناولها يساعد على تهدئة الأعصاب وتقوية الذاكرة.

- البيض:

يعد من الأطعمة الغنية بفيتامين B6 وفيتامين B12 والكولين والفولات والبروتين وفيتامين د والكالسيوم، وجميع هذه العناصر الغذائية مهمة للحفاظ على صحة المخ، والحد من التعرض لأي مضاعفات خاصة به، فتناوله يحسن المزاج، ويقوي الذاكرة.

- الفواكه:

غنية بفتيامين سي، وأ ود، ومضادات الأكسدة، ولذا فتناول الفواكه يعد من الحيل الغذائية الرائعة التي تحافظ علي صحة الطفل العقلية، وتساهم في تنشيط المخ، وزيادة وظائفه، كما أن تناولها يساهم بشكل كبير في مكافحة الفيروسات وأيضا تقوية الجهاز المناعي.