فيتامينات وعناصر غذائية مهمة لصحة المخ

كتبت فاطمة ياسر

بكل تأكيد تناول الأطعمة الصحية والغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية تعد من الحيل الجيدة للحفاظ على صحة الشخص، وأيضا تساهم بشكل كبير في تنمية المخ، وتزيد التركيز، وتعمل على تنشيط المخ

وبالفعل فعند تعرض الشخص لنقص هذه العناصر فهذا يزيد من فرص تعرضك للإصابة بمشاكل صحية عديدة، وأيضا تتأثر صحة المخ بهذا الأمر.

وقدم التقرير المنشور عبر موقع “verywellhealth”، أبرز العناصر الغذائية التي تنشط المخ، وتزيد من قدراته، ومنها:

-فيتامين ب:

يعد من الفيتامينات الأساسية للمخ، فهو المسئول عن دعم عمل المخ بشكل قوي وجيد، كما أنه يمد الشخص بالطاقة والحيوية، ويقوي الخلايا العصبية، ويقوي الذاكرة، وينمي القدرات الفكرية.

-حمض الفوليك:

يعد من العناصر الغذائية الضرورية لتقوية وتنشيط الذاكرة، فتناولك له يساهم بشكل كبير في تنشيط المخ، وزيادة التركيز، وأيضا يقلل من فرص الإصابة بالزهايمر أو الخرف.

-فيتامين سي:

يعمل على تنشيط وتقوية الدورة الدموية بالجسم، وبالتالي يساهم بشكل كبير في تحسين المخ، لأنه يزداد ضخ الأكسجين له ويقوي الأغشية والأوعية الدموية بالمخ، وأيضا الخلايا العصبية، وبالتالي يزيد من تركيز الشخص، ويرفع ذكاءه.

-الحديد:

يعد من العناصر الغذائية المهمة للأشخاص بشكل عام، ولكن لصحة المخ يكون الأمر مختلفا لأن تناولك له يساهم بشكل كبير في زيادة التركيز والحيوية والنشاط، في المخ، ولذا فهو من العناصر الغذائية الرائعة لصحة المخ.