ابعد عن التدخين لتجنب الإصابة بالنوبات القلبية.. اعرف طرق الوقاية

كتبت ميرفت رشاد

كل 40 ثانية يصاب شخص بنوبة قلبية ،وفقًا لـ مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكية ، والنوبات القلبية شائعة جدًا، لكن منظمة الصحة العالمية أكدت أن 80٪ من النوبات القلبية والسكتات الدماغية المبكرة يمكن الوقاية منها بالنظام الغذائي الصحي والنشاط البدني المنتظم وعدم استخدام منتجات التبغ وفحص عوامل الخطر والسيطرة عليها، كما أن أمراض القلب والسكتة الدماغية مثل ارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول وارتفاع نسبة السكر في الدم أو مرض السكري من الأمور المهمة أيضًا ، وإليك سبب إصابة الكثير من الناس بالنوبات القلبية وكيفية المساعدة في الوقاية منها، وفقا لما نشره موقع "eatthis".

أعراض النوبات القلبية

عندما يصاب الناس بنوبة قلبية ، فإنهم عادة ما يشعرون بألم في الجانب الأيسر من الصدر ، أو عدم الراحة أو الضغط ومع ذلك ، فإن كل شخص مختلف ويمكن أن تختلف الأعراض ​​وتشمل ضيق التنفس والغثيان والدوار وألم الفك أو ألم الذراع اليسرى.

ما مدى إمكانية الوقاية من النوبات القلبية؟

تعتمد الوقاية من أمراض الشرايين التاجية والنوبات القلبية على تقليل عوامل الخطر القابلة للتعديل، فالعمر والجنس والوراثة عوامل خطر لا يمكن تغييرها، ومن ناحية أخرى ، التدخين وارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول والسكري والسمنة ونمط الحياة غير المستقر والنظام الغذائي السيئ يمكن تحسينها أو معالجتها أو السيطرة عليها.

التدخين



يظل التدخين أكثر أسباب الوفاة التي يمكن الوقاية منها ، يتكون دخان السجائر من العديد من المركبات الكيميائية التي تعزز تصلب الشرايين المتسارع وجلطات الدم، وحتى تدخين أقل من 5 سجائر في اليوم يؤدي إلى تصلب الشرايين المبكر، ويزداد خطر الإصابة بأمراض الشريان التاجي والنوبات القلبية مع زيادة عدد السجائر التي يتم تدخينها يوميًا.

الدهون



مع تطور ارتفاع الكوليسترول ، تتراكم الرواسب الدهنية في شرايين القلب مما يؤدي إلى النوبات القلبية، تعد العوامل الوراثية والنظام الغذائي والنشاط البدني والسمنة من عوامل الخطر الرئيسية لارتفاع الكوليسترول ومع تراكم البلاك ، تضيق الشرايين ويمكن أن تسبب أعراضًا حتى لو لم يتم انسداد الشرايين تمامًا.

داء السكري



مرض السكري يزيد من خطر الإصابة بأمراض الشريان التاجي بمقدار ضعفين إلى أربعة أضعاف، يفعل ذلك عن طريق التسبب في ارتفاع الكوليسترول والسمنة وحالة التهابية عامة ، وكلها تعزز تصلب الشرايين المتسارع وتراكم الترسبات الدهنية. ما يقرب من 68 ٪ من المصابين بمرض السكري فوق سن 65 يموتون بسبب شكل من أشكال أمراض القلب.