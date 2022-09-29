اليوم السابع
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إصابة 3 أشخاص فى حادث انقلاب ميكروباص بمنطقة الصف

الخميس، 29 سبتمبر 2022 11:24 ص
إصابة 3 أشخاص فى حادث انقلاب ميكروباص بمنطقة الصف اسعاف - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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أصيب 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى الطريق بدائرة قسم شرطة مركز الصف جنوب الجيزة، وانتقل رجال المرور الى المكان و تم نقل المصابين إلى المستشفى، وتم رفع حطام الحادث بواسطة أوناش المرور وإعادة تنظيم حركة السيارات مرة آخرى.
 
 
تلقت غرف عمليات النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين أمام قرية الحي بمنطقة الصف، وانتقلت الخدمات الأمنية والمرورية إلى محل الحادث، وتبين تصادم سيارة ميكروباص وانقلابها بطريق 21، مما أسفر عن 3 مصابين نقلوا إلى مستشفى الصف للعلاج.
 
 
جرى تجنيب آثار الحادث، وتسيير حركة المرور إلى طبيعتها مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

حادث مرورى

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ادارة المرور

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