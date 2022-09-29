آخر فرصة لطلاب الثانوية العامة للالتحاق بجامعة حلوان الأهلية اليوم

كتب محمد صبحى

تواصل جامعة حلوان الأهلية قبول طلبات التقديم المباشر لطلاب الثانوية العامة حتى اليوم الخميس، وذلك للبرامج التالية وهى:

برنامج العمارة والتصميم البيئى بحد أدنى 68% علمى رياضة

برنامج الرسوم المتحركة والمؤثرات البصرية بحد أدنى 55% علمى وأدبى

وأوضحت جامعة حلوان أنه على جميع الطلاب الذين تقدموا بطلبات للقبول المباشر الدخول على الرابط التالى: http://app2.helwan.edu.eg/HNU/ للحصول على كود دفع المصروفات، واستكمال بيانات طلب الالتحاق، والحضور بمجمع الفنون والثقافة بالجامعة اليوم التالى لتسليم ملف التقديم.