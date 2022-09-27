اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 28 سبتمبر 2022 12:25 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

جامعة حلوان الأهلية تعلن عن فتح باب القبول لطلاب الثانوية المعادلة حتى 1 أكتوبر

الثلاثاء، 27 سبتمبر 2022 11:00 م
جامعة حلوان الأهلية تعلن عن فتح باب القبول لطلاب الثانوية المعادلة حتى 1 أكتوبر جامعة حلوان الأهلية
كتب محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت جامعة حلوان الاهلية عن فتح باب القبول المباشر لطلاب الثانويه المعادلة (العربية - الاجنبية) حتى يوم السبت الموافق 1 أكتوبر على أن يتم استقبال الطلبات بمجمع الفنون والثقافة بالجامعة، ويتم اعلان نتيجة القبول بعد ورود الموافقة من مكتب التنسيق.

كما أعلنت جامعة حلوان الأهلية عن استمرار قبول طلبات التقديم المباشر لطلاب الثانويه العامه حتى يوم الخميس الموافق 29 سبتمبر وذلك للبرامج التالية وهي:

برنامج العمارة والتصميم البيئي بحد ادنى 68% علمى رياضة

برنامج الرسوم المتحركة والمؤثرات البصرية بحد ادنى 55%علمى وأدبى .

 

 


تنسيق الجامعات

تنسيق الجامعات الأهلية

جامعة حلوان الأهلية

اخبار مصرية



الموضوعات المتعلقة

الدكتور سيد قنديل رئيسا لجامعة حلوان

الثلاثاء، 27 سبتمبر 2022 03:38 م

هيئة سنتريور توصي بتجديد منح شهادة الأيزو في جودة النظم الإدارية لجامعة حلوان

الإثنين، 26 سبتمبر 2022 10:14 ص

جامعة حلوان تشارك بمنتدى أنشطة وفعاليات الجامعات المصرية لمواجهة تغير المناخ

الأحد، 25 سبتمبر 2022 11:10 ص

جامعة حلوان تنظم مؤتمر "واقع ومستقبل التغيرات المناخية" أكتوبر المقبل

السبت، 24 سبتمبر 2022 02:00 ص

جامعة حلوان تعقد جلسات تحضيرية قبل مؤتمر "واقع ومستقبل التغيرات المناخية"

الخميس، 22 سبتمبر 2022 10:02 ص

279 درجة للهندسة و300 للفنون التطبيقية.. جامعة حلوان الأهلية تواصل إتاحة التقدم

الخميس، 22 سبتمبر 2022 05:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة