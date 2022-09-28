اليوم السابع
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ندوة علمية حول تغير المناخ بالجامعة الأمريكية بالتعاون مع اليونيسف

الأربعاء، 28 سبتمبر 2022 12:38 م
ندوة علمية حول تغير المناخ بالجامعة الأمريكية بالتعاون مع اليونيسف وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد
كتبت منال العيسوي

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تشارك الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة والدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ COP27 وجیریمي ھوبكنز، ممثل اليونيسف في مصر، بندوة تحت عنوان "الطريق إلى مؤتمر المناخ COP27: تغيير السلوكيات من أجل مواجهة التغير المناخي في مصر، بالجامعة الأمريكية بالقاهرة الخميس المقبل.

تتضمن الندوة مناقشات عن أولويات المناخ في مصر والعالم عن طريق تقديم رؤى حول كيفية دمج مصر للحلول القائمة على الأدلة في مكافحة تغير المناخ لضمان أن يتناسب تخصيص التمويل والموارد المناخية مع السياق المصري، و ستركز الندوة أيضاً على الكيفية التي يمكن بها للأدلة المستمدة من التقييمات العشوائية التي يتم إجراؤها على مستوى العالم أن تفيد الجهود المبذولة للتكيف والتخفيف من آثار تغير المناخ في مصر.
 
تعتبر هذه الندوة هي السابعة في سلسلة ندوات "الأدلة العالمية من أجل مصر" والتي تجمع صانعي السياسات المصريين والاساتذة المنتسبين لمعمل عبد اللطيف جميل في مناقشة حول كيفية معالجة قضايا ذات أولوية في مصر حيث يسلط صانعو السياسات الضوء في كل ندوة على أولوية إنمائية معينة في مصر، ويقدم الأساتذة المنتسبين إلى المعمل رؤى مستنيرة بالأدلة لتحسين تصميم السياسات والبرامج الاجتماعية.
 
 

البيئة

المناخ

قمة المناخ

مؤتمر المناخ

مؤتمر شرم الشيخ

التغيرات المناخية

الجامعة الامريكية



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