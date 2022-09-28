4 محاور لتحول شرم الشيخ مدينة خضراء استعدادا لقمة المناخ.. تعرف عليها

اكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أنه ضمن استعدادات لمؤتمر المناخ الخاص باتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ فى دورته السابعة والعشرين والتى ستعقد فى شرم الشيخ 6 إلى 18 نوفمبر المقبل، تم تحويل مدينة شرم الشيخ امدينة خضراء، من خلال اربعة محاور رئيسية، هى زيادة الطاقة الجديدة والمتجددة، والنقل الكهربائى، ومنظومة جديدة للمخلفات الصلبة من خلال تحالف مصرى إماراتى يعمل على الفرز من المنبع لإعادة التدوير والتخلص الآمن بجانب تشجيع كل المشاركين على عمليات إعادة التدوير فى نفس الأماكن التى سيقومون بإلقاء المخلفات بها.

وأضافت وزيرة البيئة، خلال لـ"اليوم السابع"، أن المحور الرابع عبر السياحة البيئية، لوجود محميات طبيعية، وأنه يتم العمل على جذب استثمار القطاع الخاص، من اجل تقديم خدمات السياحة البيئية، داخل المحمية الطبيعية ولكن بأسلوب مختلف، بالتعاون مع السكان الطبيعيين الذين دمجناهم فى المحمية، واتاحة مصدر رزق لهم.