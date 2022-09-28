اليوم السابع
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مصرع 4 طلاب طب وإصابة خامس إثر انقلاب سيارة ملاكى فى ترعة بالشرقية.. صور

الأربعاء، 28 سبتمبر 2022 03:06 م
مصرع 4 طلاب طب وإصابة خامس إثر انقلاب سيارة ملاكى فى ترعة بالشرقية.. صور جانب من الحادث
الشرقية فتحية الديب

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لقى 4 طلاب بكلية الطب مصرعهم، اليوم، أصيب طالب خامس، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى يستقلونها فى مياه ترعة، بدائرة مركز فاقوس بالشرقية.
 
تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي في مياه ترعة بحر أبو الأخضر بدائرة مركز فاقوس.
 
بالانتقال والفحص تبين وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي رقم 7162 (ر ق و) في مياه ترعة بحر أبو الأخضر بدائرة مركز فاقوس، ما أسفر عن مصرع 5 طلاب جميعهم طلبة في كلية الطب، مقيمين فى مركز الحسينية، كانوا يستقلون السيارة.
 
جرى انتشال جثامين الشباب الخمسة بواسطة قوات الإنقاذ النهري، وتم نقل الجثامين إلى مستشفى فاقوس المركزي والتحفظ عليها تحت تصرف جهات التحقيق.
 


 

الحادث
الحادث

 

جانب من الحادث
جانب من الحادث

 


 

 


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انقلاب سيارة في ترعة

مصرع 5 طلاب

مستشفى فاقوس المركزي



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