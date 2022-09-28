مصادر بالتعليم تكشف التعديلات المقترحة على عودة التحسين بالثانوية العامة

كتب محمود طه حسين

كشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن التعديل المقرر إجرائه فى امتحانات الثانوية العامة وعودة نظام التحسين، قائلة: سوف يسمح للطالب الذى الناجح في الثانوية العامة بإعادة السنة الدراسية كاملة" إذا أراد تحسين المجموع، لأن القانون الحالي يمنع ذلك، مشددة على أنه إعادة السنة سيكون وفق ضوابط وآليات شديدة.

تعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، غدا الخميس مؤتمرا صحفيا لإعلان تفاصيل وإجراءات الاستعداد للعام الدراسى الجديد، وامتحانات الثانوية العامة، حيث أكدت مصادر مسئولة بالوزارة أنه سيتم إعلان تفاصيل استقبال الطلاب بالعام الدراسى الجديد وتطبيق اليوم الرياضى وانتهاء أعمال الصيانة وسد العجز فى أعضاء هيئة التدريس إضافة إلى تحقيق الانضباط فى العام الدراسى، قائلة: سيتم استعراض كافة الإجراءات الخاصة بالعام الدراسى الجديد.

وكشفت المصادر عن أنه سيتم الإعلان عن كيفية أداء طلاب الثانوي العام الامتحانات فى الصفين الأول والثانى الثانوى إلكترونيا وورقيا إضافة إلى كشف تفاصيل نظام التحسين فى الثانوية العامة، متابعة: سوف يطبق على طلاب الثانوية العامة هذا العام ولكن بعد موافقة مجلس النواب على القانون، مؤكدة على أنه سيتم إعلان تفاصيل تطبيق التحسين فى الثانوية العامة خلال المؤتمر الصحفى.