محافظ الفيوم يوجه بالتأكد من جاهزية كافة المدارس العامة والأزهرية

الفيوم رباب الجالي

وجه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بمراجعة أعمال الصيانة بكافة المدارس العامة والازهرية بمختلف الإدارات والمناطق التعليمية بشتى أنحاء المحافظة، مشدداً على تكثيف حملات وأعمال النظافة ورفع الإشغالات بنطاق المدارس والمعاهد الأزهرية لتوفير الأجواء الملائمة للتلاميذ، استعداداً لاستقبال العام الدراسي الجديد 2022 / 2023.

كما قرر المحافظ النزول بمجموع الالتحاق بالمدارس الثانوية الفنية التجارية إلى 140 درجة، والنزول بمجموع باقى المدارس الفنية "صناعي ـ زراعي ـ فندقي" تبعاً للفراغات وكثافات الفصول، تخفيفاً للأعباء عن كاهل أولياء الأمور.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بديوان عام محافظة الفيوم، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء عبدالفتاح تمام السكرتير العام لمحافظة الفيوم، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد، والدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، والمهندس مصطفى عبدالفراج شعبان مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية بالفيوم، والشيخ محمود حسانين رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الفيوم الأزهرية، وعدد من وكلاء الوزارة، وورؤساء مجالس المدن، ورئيس المتابعة الميدانية بالمحافظة، وممثلي شركات المرافق.