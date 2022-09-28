اليوم السابع
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الأربعاء، 28 سبتمبر 2022 04:51 ص
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ماذا يحدث لجسمك عند تناول اللحوم الحمراء؟

الأربعاء، 28 سبتمبر 2022 04:00 ص
ماذا يحدث لجسمك عند تناول اللحوم الحمراء؟ اللحوم الحمراء
كتبت ميرفت رشاد

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يمكن أن تكون اللحوم الحمراء جزءًا من نظام غذائي متوازن عند تناولها باعتدال،  وسيحدد المظهر الغذائي للحوم خاصة محتوى الدهون وكيفية معالجتها مدى صحة تناولها كل يوم ، وفى السطور القادمة سنكشف ما يقوله العلم حول ما يفعله تناول اللحوم بمرور الوقت، وفقا لما نشره موقع " eatingwell".

 

الشعور بالشبع

اللحوم ، بالطبع ، هي مصدر للبروتين ، واللحوم الخالية من الدهون هي غذاء عالي البروتين ومنخفض السعرات الحرارية يبقيك ممتلئًا ، تشمل خيارات اللحوم الحمراء الخالية من الدهن اللحم البقري المفروم .

 

بناء العضلات

يمكن للبروتين الموجود في اللحوم أن يساعد في إنقاص الوزن وكذلك بناء كتلة العضلات والحفاظ عليها شريحة لحم مشوية تزن 121 جرامًا ، على سبيل المثال ، تحتوي على 255 سعر حراري ، 37 جرامًا من البروتين ، 11 جرامًا من الدهون و 0 جرامًا من الكربوهيدرات ، وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية .

 

تحسن التمثيل الغذائي

بالإضافة إلى البروتين ، تعد اللحوم الحمراء مصدرًا قويًا لفيتامين ب 12، وهو مهم لعملية التمثيل الغذائي ويوجد بشكل أساسي في الأطعمة التي تعتمد على الحيوانات، بالإضافة إلى اللحوم الحمراء ، يمكنك العثور على فيتامين ب 12 في الأسماك والدواجن والبيض ومنتجات الألبان وفقًا للمعاهد الوطنية للصحة .

 

صحة قلبك

يعتبر فيتامين ب 12 ضروريًا أيضًا لصحة القلب والأعصاب والعضلات ، يعتبر كبد البقر واللحم البقري المفروم من بين أعلى مصادر فيتامين ب 12 ، ، على الرغم من أن محتوى B12 يمكن أن يساعد قلبك ، إلا أن تناول اللحوم الحمراء والمعالجة قد يكون ضارًا أيضًا بصحة قلبك .

 

ارتفاع مستويات الأيض والطاقة

التعب ونقص الطاقة من الأعراض الشائعة لفقر الدم ، وهي حالة يمكن أن تتطور إذا لم تستهلك كمية كافية من الحديد، اللحوم الخالية من الدهون هي مصدر كبير للحديد ، وبينما يمكنك أيضًا العثور على الحديد في مصادر نباتية مثل الفول والسبانخ والبازلاء ، فإن أجسامنا أفضل في امتصاص الحديد من المصادر الحيوانية .

 

 


اللحوم

اللحوم الحمراء

الفوائد الصحية للحوم الحمراء

البروتين



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