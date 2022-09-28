عروض مبهرة للوازم ورحلات وأسلحة الصيد فى معرض أبو ظبى للصيد والفروسية

ابوظبى ـ محمد حسين

شهدت فعاليات معرض ابوظبى للصيد والفروسية عروض منوعة للوازم الصيد والرحلات وأسلحة الصيد بأنواعها تنافس العارضين فى استقدام الأغرب منها.

تضمنت العروض عرض بندقية صيد بسعر 720 ألف درهم، وهى الأولى والوحيدة فى العالم التى تحمل هذا تصميم خاص بها وتمت صناعتها فى إيطاليا.

قال جيوفانا فاوستى المسؤول الايطالى عن جانب من عرض لبنادق صيد، "انهم يشاركون هذا العام ببندقية منحوت عليها بالذهب والفضة رسومات نابعة من التراث الإماراتى، وتمتاز بخفة وزنها".

اضاف انه يتم عرض أسلحة الصيد، بلمساتها الجميلة، وتأخذهم إلى التاريخ البعيد ببنادق حديثة تمزج فى تصاميمها بين الماضى والحاضر والمستقبل، وهى مصنوعة من خشب الجوز المختار وفق درجات عالية الجودة ومطعمة بالذهب عيار 24 قيراطا، وتحتوى على قاذف تلقائى ونظام أقفال قابلة للفك باليد.

انطلقت اليوم فعاليات الدورة الـ 19 من المعرض الدولى للصيد والفروسية (أبوظبى 2022) بتنظيم من نادى صقارى الإمارات، فى مركز أبوظبى الوطنى للمعارض، ومقررا أن تتواصل حتى 2 أكتوبر القادم تحت رعاية الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم فى منطقة الظفرة، رئيس نادى صقارى الإمارات.

وتضمنت الفعاليات عروض منوعة للوازم الصيد والرحلات، وقال شبيب العجمى المسؤزل عن منتجات صيد ورحلات انه يُقدّم للجمهور حزمة واسعة من أدوات الصيد ورحلات البر. ومن تلك الأدوات المعنية بالبيئة الصحراوية والتى يسهل نقلها برفقة عشاق الحياة البرية، أجهزة المطبخ وتجهيزات الخيام والمفروشات وأوانى الطعام وصنع الشاى والقهوة والأغطية. وكذلك الأدوات البسيطة المستخدمة فى عمليات الصيد والقنص.

اضاف أن من بين المعروضات كذلك المفروشات التى تناسب المبيت فى بعض السيارات الواسعة، ونماذج من دورات المياه الصحراوية المتنقلة، وأجهزة وأدوات المطبخ، وأجهزة الطهى بالاعتماد على الفحم، ومولدات الكهرباء النقالة.

وأوضح العجمى، أن المشاركة فى هذه الحدث تُعتبر إضافة للعاملين فى عالم الصيد والفروسية بما يضمّه من مئات العارضين من مختلف دول العالم الذين يتشاركون فى الاهتمام بالصيد بأشكاله المختلفة.

يذكر أن الدول المُشاركة فى (أبوظبى 2022): مصر، الأرجنتين، أستراليا، النمسا، بلجيكا، البرازيل، بلغاريا، كندا، الصين، التشيك، الدانمارك، فنلندا، فرنسا، جورجيا، ألمانيا، اليونان، هنغاريا، الهند، العراق، أيرلندا، إيطاليا، اليابان، الأردن، كازاخستان، الكويت، لبنان، ليبيا، مدغشقر، ماليزيا، منغوليا، المغرب، هولندا، نيوزيلاندا، سلطنة عمان، باكستان، بيرو، بولندا، البرتغال، قطر، رومانيا، روسيا، السعودية، سلوفاكيا، الشيشان، سلوفينيا، جنوب أفريقيا، كوريا الجنوبية، إسبانيا، السودان، السويد، سويسرا، سوريا، تايوان، تايلاند، تركيا، بريطانيا، الولايات المتحدة الأميركية، ودولة الإمارات.