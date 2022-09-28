ضبط 3 أطنان أرز وملح طعام منتهى الصلاحية ومجهول المصدر بالغربية

الغربيــــة عادل ضرة

تمكنت مديرية التموين بالغربية برئاسة المهندس محمد أبو هاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، من ضبط مخزن بقوليات بمركز طنطا والتحفط على كمية وقدرها 1500 كجم شكائر مدون عليها أرز كاميلينو منتهية الصلاحية طبقا لتاريخ الإنتاج والانتهاء المدونة على الشكائر بالمخالفة القانون رقم 10 لسنة 66 والقانون رقم 281 لسنه 94، وضبط والتحفظ على 1500كجم أكياس ملح طعام مجهولة المصدر مخالفا القرار الوزاري رقم 116 لسنه 94.

كما تم ضبط 150 كجم أرز معبأ يباع بأزيد من السعر الرسمى وضبط 1650 كجم دقيق مدعم قبل بيعه فى السوق السوداء وضبط 5600 رغيف مدعم قبل بيعه فى السوق السوداء بأزيد من 5 قروش سعر الدولة لبيعه فى السوق السوداء بـ2 جنيه، كما تم التحفظ على المضبوطات وتحررت محاضر جنح بالوقائع وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.