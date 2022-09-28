رياضة كفر الشيخ تنظم الدورة التدريبية فى إصابات الملاعب للرياضيين.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الدورة التدريبية فى إصابات الملاعب الشائعة عند الرياضيين وطرق علاجها للأخصائيين الرياضيين والمدربين بالمنشآت الرياضية وطلاب كلية التربية الرياضية، بحضور عميد كلية التربية الرياضية بجامعة كفر الشيخ، بقاعة التعليم المدنى بالمديرية من خلال إدارة الأداء الرياضى، و80 أخصائيا رياضيا، برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ وتوجيهات الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة.

تناولت الجلسات التدريبية بحضور الدكتور عبد الحليم عكاشة، عميد كلية التربية الرياضية بجامعة كفر الشيخ، السؤال الأكبر للدورة هل يمكننا أن نمنع إصابات الملاعب، وما الفرق بين الحد من الإصابة ومنعها تمامًا؟، والإجابة أن منع الإصابة لا يمكن الوصول له خاصة وأن إصابات الملاعب غالبا تحدث بسبب التحام بلاعب آخر أو بأسباب متعلقة بالملعب وكفاءته، وقد تكون بأسباب بيئية، وأنه لابد أن من الاهتمام بدراستها طول الوقت لأنها قد تؤدى لخسارة بطولات أحيانًا.

وأكد عكاشة، أن الإصابات تختلف باختلاف نوع النشاط الرياضى والعضلات العاملة فى النشاط، ولذلك يجب تهيئة العضلات وتقويتها حتى تقاوم الإصابة حتى فى حالة حدوثها، درجات الإصابة من البسيطة حتى الشديدة ومدى قدرة تحمل الجسم لها وعودة العضو المصاب كما كان وان ذلك مرتبط بالسن والحالة الصحية وطرق العلاج الصحيحة للإصابة وقت حدوثها، الأسباب العامة لحدوث الإصابة وهم أربعة رئيسية متعلقة بالنواحى التدريبية، والنواحى التنظيمية والقانونية، بالنواحى الصحية، وأخيرًا المتعلقة بالتغيرات المناخية متناولا دور الإسعافات الأولية فى شفاء المصاب بشكل أسرع.

أكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن المديرية تحرص على تقديم البرامج التدريبية فى مجال إصابات الملاعب والتأهيل لدعم وتنمية مهارات شباب الرياضيين من كليات التربية الرياضية، لسوق العمل وصقلهم بالخبرات المطلوبة لتجهيزهم لمواجهة تحديات التدريب وبناء فرق رياضية على أسس علمية حديثة على أيدى أساتذة متخصصين، مشيرا إلى التعاون المثمر بين المديرية وكلية التربية الرياضية بقيادة الدكتور عبد الحليم، عكاشة، عميد كلية التربية الرياضية بجامعة كفر الشيخ.

من جانبه أوضح الدكتور جمال الشهاوى، مدير إدارة الأداء الرياضى أن الدورة التدريبية تستمر حتى الغد، يحصل فيها المشاركين بشهادات معتمدة عن حضور الدورة ليضعها الشباب شهادة خبرة ضمن سيرتهم الذاتية لتولى مسئولية التدريب بالملاعب فيما بعد، وذلك بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للرياضة، الدورة التدريبية من تنظيم محمود سلطح وفريق إدارة الأداء الرياضي.



الحضور في الدورة



تنظم الدورة التدريبية في إصابات الملاعب الشائعة عند الرياضيين وحضور عدد من شباب وفتيات كفر الشيخ



تنظم الدورة التدريبية في إصابات الملاعب الشائعة عند الرياضيين



جانب من الدورة









