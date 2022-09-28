اليوم السابع
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الأربعاء، 28 سبتمبر 2022 05:17 م
أكرم القصاص
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روسيا: القوات المسلحة تدمر "رادار-إس 300" أوكراني بمنطقة نيكولاييف

الأربعاء، 28 سبتمبر 2022 05:00 م
روسيا: القوات المسلحة تدمر "رادار-إس 300" أوكراني بمنطقة نيكولاييف الجيش الروسى - أرشيفية
أ ش أ

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قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية أيجور كوناشينكوف، اليوم الأربعاء، إن الجيش الروسي قام بتدمير رادار الاستهداف الأوكراني لمنظومة صواريخ إس-300 المضادة للطائرات في منطقة نيكولاييف كجزء من عمليته العسكرية الخاصة.


وقال كوناشينكوف "تم تدمير محطة رادار أوكرانية متعددة الأغراض لنظام صواريخ إس-300 المضادة للطائرات بالقرب من مجمع فيسيولوي السكني في منطقة نيكولاييف".. حسبما ذكرت وكالة أنباء تاس الروسية.


ووفقا للمتحدث باسم الدفاع الروسية، قامت طائرات تابعة للجيش وقوات الصواريخ والمدفعية الروسية بشن ضربات دمرت خمسة مواقع قيادة أوكرانية بالقرب من مناطق بريموجا السكنية في منطقة خاركوف وسلافيانسك وبوجدانوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، ونوفونيكولايفكا وجولييبول في منطقة خاركوف بمنطقة زابوروجي، بالإضافة إلى 75 وحدة مدفعية وقوة بشرية ومعدات عسكرية في 167 مقاطعة.


وأضاف أن القوات الروسية تمكنت أيضا من تدمير أربعة مخازن للقذائف والمدفعية والذخيرة الأوكرانية في مناطق كوبيانسك في منطقة خاركوف، وكراماتورسك في جمهورية دونيتسك الشعبية، وكولوميتسيفو في منطقة دنيبروبيتروفسك وبريليمانسكوي في منطقة أوديسا.


وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.


وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.


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