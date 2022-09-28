رئيس جامعة بنى سويف يتفقد التجهيزات النهائية لبدء الدراسة بالجامعة الأهلية

أجري الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، جولة تفقدية بموقع الجامعة الأهلية الجديدة بمجمع 330 فدان بشرق النيل، بحضور نخبة من عمداء الكليات بالجامعة، ولفيف من القيادات الجامعية.

وخلال جولته، تفقد الدكتور منصور حسن، كافة الاستعدادات والتجهيزات النهائية اللازمة لبدء الدراسة بجامعة بني سويف الأهلية، لافتاً أن الجامعة تقام على مساحة 39 فدان، بإجمالي التكلفة مليار و946 مليون جنيه ، مشيداً بالدعم والاهتمام الرئاسي الذى يوليه رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي للمشروعات القومية في قطاع التعليم العالي، والذى كان له أثر كبير في إسراع خطى العمل الجاري.

وأشار الدكتور منصور حسن، إلى أن جامعة بني سويف الأهلية تقدم في مرحلة التشغيل الأولى برامج دراسية جديدة بواقع 15 برنامجًا في 11 كلية وذلك في تخصصات الطب "برنامج الطب والجراحة"، وكلية طب الفم والأسنان «برنامج طب وجراحة الفم والأسنان، وكلية العلاج الطبيعي برنامج "العلاج الطبيعي"، وكلية الهندسة برنامج الطاقة الجديدة والمستدامة وبرنامج التصميم المعماري والعمارة الرقمية، وكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي برنامج الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات وبرنامج هندسة الأمن السيبراني وبرنامج المعلوماتية الطبية، وكلية العلوم برنامج علوم المواد وتكنولوجيا النانو، وكلية الإعلام برنامج الإنتاج التليفزيوني والسينمائي ، وكلية التجارة برنامج نظم ومعلومات الأعمال، وكلية الآداب برنامج علم النفس الإكلينيكي وبرنامج المساحة والخرائط ونظم المعلومات ، والتمريض «برنامج التمريض»، وكلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء «برنامج العلوم التطبيقية للفضاء والملاحة.