رئيسة الوزراء الصربية تتعهد بالحفاظ على مسار عدم فرض عقوبات على روسيا

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قالت رئيسة الوزراء الصربية آنا برنابيتش، اليوم الأربعاء، بعد محادثات مع نظيرها الياباني فوميو كيشيدا في طوكيو، بأن صربيا لم تفرض عقوبات على روسيا ولا تريد أن تفعل ذلك.



وأضافت برنابيتش، "في هذه الاجتماعات السياسية، بما في ذلك مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، قضية أوكرانيا ثابتة للغاية في هذه الاجتماعات والجميع مهتمون جدا بموقف صربيا بشأن هذه القضية.. هل سنفرض عقوبات على روسيا أم لا، وكيف لم يحدث ذلك بعد؟ هذه فرصة جيدة لشرح موقف صربيا المبدئي مرة أخرى.. موقفنا ليس محايدا، لقد انضممنا إلى الأمم المتحدة في إعلان قرار الجمعية العامة، والذي أدان العملية العسكرية في أوكرانيا.. والفرق الوحيد هو أننا لم نفرض عقوبات على روسيا ولا نريدها".. حسبما ذكرت وكالة أنباء تاس الروسية.



وفي وقت سابق ، في خطاب بعد اجتماع مجلس الأمن الدولي، قال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش إن صربيا تدعم وحدة أراضي أوكرانيا، لكنها لن تفرض عقوبات على روسيا.



ووفقا للسجل الموحد للكيانات القانونية ورجال الأعمال في صربيا، فإن 86 شركة مملوكة لروس أو بمشاركة روسية، بالإضافة إلى 202 من رواد الأعمال الأفراد، قاموا بتسجيل أعمالهم في صربيا بسبب العقوبات الغربية ضد روسيا.