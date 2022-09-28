جامعة حلوان الأهلية تواصل تلقى ملفات الطلاب الجدد الأسبوع المقبل

أعلنت جامعة حلوان الأهلية عن الاستمرار فى تلقى ملفات الطلاب الجدد وتحصيل المصروفات الدراسية خلال الأسبوع القادم، والاستعداد لبدء الدراسة حيث سيتم إرسال البريد الإلكتروني الجامعي الخاص بالطالب على الرابط http://app2.helwan.edu.eg/HNU/، وسيتم إرسال الجدول الدراسى والتعليمات الخاصة بالطالب على البريد الإلكتروني الجامعي.
وتبدأ الدراسة بجامعة حلوان الأهلية فى العام الدراسي الجديد فى ثلاث كليات جديدة، وهى: كلية الهندسة، وتضم برنامجى (هندسة الأنظمة الذكية، العمارة والتصميم البيئي)، كلية الفنون والفنون التطبيقية، وتضم برنامجي (التصميم الداخلي البيئي، الرسوم المُتحركة والمؤثرات البصرية)، كلية الإنسانيات والتجارة وإدارة الأعمال، وتضم برنامج (معلوماتية الأعمال والتحول الرقمي).
كما أعلنت جامعة حلوان الأهلية، في وقت سابق، فتح باب القبول المباشر لطلاب الثانوية المعادلة (العربية - الأجنبية) حتى يوم السبت الموافق 1 أكتوبر على أن يتم استقبال الطلبات بمجمع الفنون والثقافة بالجامعة، ويتم إعلان نتيجة القبول بعد ورود الموافقة من مكتب التنسيق.
وأعلنت جامعة حلوان الأهلية عن استمرار قبول طلبات التقديم المباشر لطلاب الثانوية العامة حتى يوم الخميس الموافق 29 سبتمبر وذلك للبرامج التالية وهي:" برنامج العمارة والتصميم البيئي بحد أدني 68% علمى رياضة، برنامج الرسوم المتحركة والمؤثرات البصرية بحد أدني 55% علمى وأدبى.
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