جامعة حلوان الأهلية تواصل تلقى ملفات الطلاب الجدد الأسبوع المقبل

كتب محمد صبحى

أعلنت جامعة حلوان الأهلية عن الاستمرار فى تلقى ملفات الطلاب الجدد وتحصيل المصروفات الدراسية خلال الأسبوع القادم، والاستعداد لبدء الدراسة حيث سيتم إرسال البريد الإلكتروني الجامعي الخاص بالطالب على الرابط http://app2.helwan.edu.eg/HNU/، وسيتم إرسال الجدول الدراسى والتعليمات الخاصة بالطالب على البريد الإلكتروني الجامعي.

وتبدأ الدراسة بجامعة حلوان الأهلية فى العام الدراسي الجديد فى ثلاث كليات جديدة، وهى: كلية الهندسة، وتضم برنامجى (هندسة الأنظمة الذكية، العمارة والتصميم البيئي)، كلية الفنون والفنون التطبيقية، وتضم برنامجي (التصميم الداخلي البيئي، الرسوم المُتحركة والمؤثرات البصرية)، كلية الإنسانيات والتجارة وإدارة الأعمال، وتضم برنامج (معلوماتية الأعمال والتحول الرقمي).