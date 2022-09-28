"تعليم الإسكندرية" توزع حقائب وأدوات مدرسية لذوى الهمم

قام الدكتور عربي أبوزيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، بتسليم حقائب وأدوات مدرسية لذوي الهمم بمدرسة أحمد شوقي للتربية الفكرية بإدارة وسط.

يأتى ذلك في إطار اهتمام القيادة السياسية ورعايتها لذوي الهمم وذوي القدرات الخاصة، وفي إطار المشاركة المجتمعية والتعاون المثمر بين الجمعيات والهيئات والشركات والمؤسسات المجتمعية المختلفة لدعم وتطوير العملية التعليمية وتخفيف الأعباء والمعاناة عن كاهل أولياء الأمور، بحضور كلا من علا سليمان خليل مدير عام إدارة وسط والدكتورة نجلاء سليم مدير عام التعليم العام، وناصف ماهر مدير إدارة المشاركة المجتمعية ومحمود شحاته مدير إدارة التربية الخاصة.

وأوضح وكيل الوزارة، أن المبادرة تأتي في إطار الاستعداد للعام الدراسي الجديد 2022 / 2023 لتوفير الاحتياجات والأدوات المدرسية اللازمة لأبنائنا من ذوي الهمم عن طريق مؤسسات المجتمع المدني وكافة الهيئات والمؤسسات في إطار دورها المجتمعي وتكامل كل مؤسسات الدولة للنهوض بالعملية التعليمية .





