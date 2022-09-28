اليوم السابع
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الأربعاء، 28 سبتمبر 2022 01:32 ص
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تعرف على استعدادات مديرية التربية والتعليم بالمنيا للعام الدراسى الجديد

الأربعاء، 28 سبتمبر 2022 01:00 ص
تعرف على استعدادات مديرية التربية والتعليم بالمنيا للعام الدراسى الجديد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا
المنيا – حسن عبد الغفار

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استعدادات مكثفة تجريها مديرية التربية والتعليم بالمنيا استعدادا للعام الدراسى الجديد، والذى يشهد دخول 81 مدرسة جديدة للخدمة العام الدراسى بإجمالى 1069 فصلا دراسيا بنطاق جميع مراكز المحافظة، والتى تضم 50 مدرسة ضمن أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" و31 مدرسة ضمن أعمال الخطة الاستثمارية.

وينشر "اليوم السابع" عددا من الاستعدادات الخاصة بمديرية التربية والتعليم..

1- إنهاء أعمال أعمال الترميم والصيانة البسيطة والجسيمة بالمدارس وكذلك المنشآت الجديدة والتوسعات
2- التأكد من وجود عوامل الأمان والسلامة بالمدارس
3- سد أى عجز فى الأثاث المدرسى والمقاعد بجميع المدارس المدرجة قبيل بدء العام الدراسى الجديد
4- تسليم الطلاب جميع الكتب الدراسية دون الالتزام بسداد المصروفات الدراسية ، بدءاً من أول يوم دراسى للطلاب بجميع المراكز
5- إعداد خطة كاملة لتوزيع المعلمين وانضباط ‏العملية التعليمية من أول يوم فى العام الدراسى الجديد
6- دخول 81 مدرسة الخدمة وتضم 23 مدرسة إنشاء جديد و39 مدرسة توسعة وإحلال كلي لـ 8 مدارس واحلال جزئي ل8 مدارس أيضا وكذلك تعلية 3 مدارس.
7- رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال العام الدراسي
8- التأكد من توزيع جميع الكتب الدراسية على جميع الإدارات التعليمية تمهيدا لتوزيعها على المدارس ووصولها للطلاب مع أول يوم دراسى
9- المرور على كل المدراس لمتابعة أعمال الصيانة الدورية، بالتنسيق مع هيئة الأبنية التعليمية


مديرية التربية والتعليم

هيئة الابينة

العام الدراسى الجديد

اخبار المنيا

محافظة المنيا



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