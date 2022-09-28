اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 28 سبتمبر 2022 06:44 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

تخفيضات الأوكازيون الصيفى 2022 تتراوح من 20% لـ50% وتستمر حتى 1 أكتوبر

الأربعاء، 28 سبتمبر 2022 06:00 ص
تخفيضات الأوكازيون الصيفى 2022 تتراوح من 20% لـ50% وتستمر حتى 1 أكتوبر الأوكازيون الصيفى - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية فى العمل بالأوكازيون الصيفى 2022، حتى 1 أكتوبر المقبل، وعلى من يريد من المحلات التجارية المشاركة فى الأوكازيون عليه التوجه مسبقًا إلى مديريات التموين والتجارة الداخلية الواقع فى دائرتها للحصول على الموافقة، شريطة أن تلتزم هذه الجهات بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع فى التصفية مقترنًا به بيان عن الثمن الفعلى الذى كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية.

ووفقًا لنظام العمل بالأوكازيون الصيفى 2022، فإن المحلات التى تشارك فى الأوكازيون، لها الحرية فى تقديم نسبة التخفيضات المناسبة، شريطة أن تكون التخفيضات حقيقية وغير وهمية، وأن من يثبت تلاعبه فى العروض سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث إن نسبة التخفيضات لبعض المنتجات تكون وفقًا لرغبة أصحاب المحلات والجهات المشاركة في عروض الأوكازيون الصيفي وتترواح التخفيضات من 20 إلى 50% لبعض المنتجات .

ووجه الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، بتيسير كل الإجراءات لمشاركة المحلات التجارية فى الأوكازيون الصيفى 2022 من أجل توفير منتجات للمواطنين بأسعار مخفضة، مع تشكيل مجموعات عمل وغرفة عمليات مركزية، للتأكد من طرح منتجات جيدة، ومطابقة للمواصفات القياسية خلال فترة الأوكازيون، وأن يتم التواصل مباشرة مع المواطنين من خلال الجولات الميدانية، والتعرف على مدى حقيقة العروض التي يقدمها التجار، وأن تكون العروض حقيقية وليست وهمية.

وكان  الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أصدر قرارا وزاريا بمد فترة الاوكازيون الصيفى 2022 حتى 1 أكتوبر 2022 ، حيث كان من المقرر الانتهاء فى 8 سبتمبر، وتم المد بمناسبة دخول العام الدراسي، وأن مد الأوكازيون هدفه تنشيط التجارة الداخلية وتلبية احتياجات المواطنين من السلع سواء الملابس أو الأدوات المنزلية أو المصنوعات الجلدية.


التموين

الأوكازيون الصيفى 2022

تخفيضات الاوكازيون الصيفى

الاوكازيون الصيفى 2022

الاوكازيون

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

تخفيضات الأوكازيون الصيفى 2022 مستمرة فى الأسواق.. 3514 محلا تعرض منتجات بأسعار مخفضة من 20 إلى 55%.. والأجهزة الرقابية تكشف 242 مخالفة لعروض وهمية وتحيل أصحابها للنيابة.. وانتهاء الفترة الأول من أكتوبر

الثلاثاء، 27 سبتمبر 2022 12:00 ص

"اشترى قطعة واحصل على الثانية هدية" أبرز عروض تخفيضات الأوكازيون الصيفى 2022.. ارتفاع عدد المحلات المشاركة لـ3390 محلاً حتى الآن.. واستمرار تخفيضات الأسعار حتى دخول المدارس.. وخط ساخن لتلقى شكاوى العروض الوهمية

الأربعاء، 14 سبتمبر 2022 08:00 ص

أخبار × 24 ساعة.. تخفيضات الأوكازيون الصيفى تصل 50%.. وإقبال على أهلا مدارس

السبت، 10 سبتمبر 2022 12:05 ص

التموين: تخفيضات الأوكازيون الصيفى تصل 50%.. وإقبال كبير على "أهلا مدارس"

الجمعة، 09 سبتمبر 2022 06:10 م

تخفيضات الأوكازيون الصيفى تقفز لـ55% لتنشيط حركة المبيعات.. الأجهزة الرقابية تكشف 172 مخالفة لعروض وهمية.. والتموين تستعد للعمل بالفترة الثانية من الأوكازيون حتى دخول العام الدراسى الجديد

الثلاثاء، 06 سبتمبر 2022 05:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة