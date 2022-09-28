بولندا: ارتفاع عدد اللاجئين الوافدين من أوكرانيا إلى 6 ملايين و612 ألف شخص

أ.ش.أ

أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد اللاجئين الأوكرانيين الذين استقبلتهم البلاد منذ بداية العملية العسكرية الروسية في 24 من شهر فبراير الماضي إلى 6 ملايين و612 ألف شخص.

وأفادت الوكالة حسبما ذكر "راديو بولندا" في نشرته الناطقة بالإنجليزية بأن بولندا استقبلت أمس الثلاثاء، 22 ألفا و800 لاجئ من أوكرانيا، فيما عاد 21 ألف شخص إلى أوكرانيا، مشيرة إلى أن عدد العائدين لأوكرانيا بلغ حتى الآن قرابة 4.84 مليون شخص وذلك منذ شهر فبراير الماضي.

وكانت بولندا قد مررت في مارس الماضي مشروع قانون يقدم حزمة دعم واسعة النطاق للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، يتم بموجبه منحهم إقامة قانونية في بولندا ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية وخدمات اجتماعية.