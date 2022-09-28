المصنفات تضبط 45 ألف غلاف كتاب دون تفويض من أصحابها

كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

نجحت الداخلية في ضبط مالك مطبعة بالقاهرة لقيامه ببيع العديد من الأغلفة والكتب التعليمية دون تفويض وذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية، وحق المؤلف وجرائم نسخ الكتب والمؤلفات..

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (مالك مطبعة –كائنة بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة).. ببيع وطباعة العديد من الأغلفة والكتب التعليمية لمختلف السنوات الدراسية بدون تفويض أو إذن كتابى من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المطبعة المشار إليها وضبط مالكها وبالتفتيش فى حضوره تم ضبط (35000) غلاف لكتب تعليمية لسنوات ومواد دراسية مختلفة دون الحصول على تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية. بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر بأنه مالك المطبعة وارتكابه لتلك المخالفات بقصد تحقيق الربح المادى، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.