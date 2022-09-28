المؤبد لسائق بتهمة الاتجار فى المواد المخدرة بسوهاج

سوهاج – عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الاربعاء، بمعاقبة المتهم "ح.ح" سائق، بالسجن المؤبد، لاتهامه بالاتجار فى الشابو وجوهر"الميثامفيتامين"، بدائرة مركز البلينا.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الفتاح الصغير وعضوية المستشارين محمود محمد وهادى هائل هريدى بأمانة سر محمد فاروق هاشم.

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2022، بدائرة مركز البلينا، عندما وردت معلومات لضباط مباحث مركز البلينا، مفادها قيام المتهم بالاتجار فى الشابو المخدر، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهم وبحوزته لفافتين من جوهر "الميثامفيتامين" كانت معدة للبيع، وبمواجهة المتهم اعترف بالواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.