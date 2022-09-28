اليوم السابع
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السجن 11 عاما لمتهمين بالاتجار فى الحشيش وإحراز سلاح بدون ترخيص بسوهاج

الأربعاء، 28 سبتمبر 2022 01:54 م
السجن 11 عاما لمتهمين بالاتجار فى الحشيش وإحراز سلاح بدون ترخيص بسوهاج سجن
سوهاج – عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الاربعاء، بمعاقبة المتهمين "ح.أ" عامل و"م.ح" عاطل بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما بتهمة الاتجار فى الحشيش المخدر، كما عاقبت المتهمين بالسجن سنة واحدة لاحرازهما سلاح نارى بدون ترخيص، بدائرة مركز البلينا.



صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الفتاح الصغير وعضوية المستشارين محمود محمد وهادى هائل هريدى بأمانة سر محمد فاروق هاشم.

 

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2022، بدائرة مركز البلينا، عندما وردت معلومات لضباط مباحث مركز البلينا، مفادها قيام المتهم بالاتجار فى الحشيش، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية،وأنهما يروجان بضاعتهما على عملائهما من المتعاطين وأصحاب الكيف وتم القبض على المتهمين وبحوزتهما 24 طربة حشيش كانت معدة للبيع، كما تم ضبط بحوزتهما سلاح نارى وذخيرة بدون ترخيص وبمواجهة المتهمين اعترفا بالواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.


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جنايات سوهاج

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