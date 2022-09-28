الحفل الختامى للمهرجان الغنائى الثانى لطلاب الجامعات بمعهد إعداد القادة

كتب محمد صبحى

انطلق الحفل الغنائي الجماعي للمهرجان الغنائى الثانى لطلاب الجامعات والمعاهد المصرية والذى نظمه معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تحت شعار مصر من نصر إلي نصر تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبقيادة الدكتور كريم همام مدير المعهد، وإشراف الدكتور حسام الدين مصطفى الشريف، والدكتور عبد المنعم الجيلانى وكلاء المعهد، وقد قدم الحفل الدكتور كرم ملاك رئيس لجنة تحكيم المهرجان الغنائي الثاني والمشرف على المهرجان.

بحضور الدكتور أسامة السيد مصطفى عميد كلية التربية النوعية جامعة عين شمس، الدكتورة أماني حنفي عميد كلية التربية النوعية سابقا جامعة عين شمس، وليد محمد السمان مدير عام الادارة العامة للعلاقات العامة والإعلام بجامعة حلوان.

ووجه الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة الشكر لكل الطلاب المشاركين لأنهم فخر لشباب مصر، مؤكدا على اعتزازه بروح التعاون التى ظهرت خلال هذا الفوج، مؤكدا أن هذا المهرجان ألقي الضوء على المبدعين والمبتكرين، لأكتشاف المواهب الشابة وكان له دورًا بارزًا في نشر الفنون، وإثراء شخصية الطلاب، ونشر الوعي الفنى وتنمية التذوق الجمالي بما يسهم في صقل مواهب الطلاب وتشجيعهم على الاستمرار في الإنتاج الإبداعي، فمعهد إعداد القادة يشجع دائما الشباب على الابتكار والإبداع وذلك لبناء ودعم قدراتهم داخل المجتمع المصري، فهؤلاء الشباب هم شركاء الحاضر ونبراس المستقبل المشرق، وهم الطاقة الدافعة والمحركة نحو التنمية والبناء، فهم قادة المستقبل الذين يحملون راية مصر بما يسهم فى تحقيق التنمية المستدامة لمصر.

وفى ختام كلمته توجه مدير معهد إعداد القادة بالشكر إلى لجنة التحكيم على الجهد المبذول برئاسة الأستاذ الدكتور كرم ملاك، واشرافه لهذا المهرجان وعلى الجهد الذي بذله خلال فترة المهرجان لكي يظهر الحفل الختامى بهذا الشكل المشرف.

وتكونت لجنة تحكيم المهرجان من الدكتور كرم ملاك عميد كلية التربية الموسيقية السابق جامعة حلوان ورئيس اللجنة، الدكتورة بهية جلال أستاذ الة البيانو وقائم بعمل عميد كلية التربية النوعية جامعة الاسكندرية وعضو لجنة التحكيم، الدكتورة داليا حسين فهمى أستاذ الموسيقى العربية، ورئيس قسم التربية الموسيقية بكلية التربية النوعية جامعة عين شمس وعضو لجنة التحكيم، الدكتور منتصر القللى أستاذ الموسيقى العربية ورئيس قسم التربية الموسيقية بكلية التربية النوعية جامعة أسيوط وعضو لجنة التحكيم ومنسق المهرجان.

كما أوضح الدكتور كرم ملاك أن التقييم على أساس الفن والإبداع حيث أن لجنة التحكيم لم تكن على علم بالجامعة المشاركة فى المسابقة، وكان هذا أكثر حياديا لدعم واكتشاف المواهب الشابة، وقد تضمن المهرجان اقامة المسابقات فى ثلاث مجالات متمثلة فى " كورال _ عزف _ غناء فردى" .

وأعلنت لجنة التحكيم نتائج مجال الغناء الجماعي وكان المركز الأول حصل عليه جامعات "أسيوط، طنطا، الفيوم، وحصل على المركز الثاني جامعة بنها، جنوب الوادي، المنصورة، وحصل على المركز الثالث جامعة المنيا، القاهرة، التعليم العالي.

وحصل على المشاركة المتميزة جامعة عين شمس وجامعة حلوان.

كما أعلنت اللجنة الطلاب المتميزين فى الغناء الفردى وهم: أحمد السيد عبدالرحمن جامعة المنصورة، إسراء أحمد عبدالرحمن جامعة القاهرة، أماني رضا محمود جامعة بنها، هاجر عفيفي حسين جامعة مطروح، يارا حسام حسين جامعة الفيوم، داليا محمد عبدالمعبود جامعة مدينة السادات، ميار عبد الباسط مصطفى جامعة جنوب الوادي، عمر رشید صادق جامعة الأزهر، ميرنا مكرم ثابت جامعة أسيوط، مادونا سامح داود جامعة أسيوط، يوسف شعبان جامعة حلوان، محمد سلامة حسن جامعة الأزهر، خلود معتز عبدالجواد جامعة المنوفية، عبدالرحمن محمود محمد جامعة عين شمس، محمد وليد ابراهيم جامعة عين شمس، مصطفى محمد خلف جامعة أسيوط، عبدالرحمن محمد محمد طه التعليم العالي، أحمد صلاح عبدالعزيز جامعة طنطا، دنيا أحمد محمد فخرى التعليم العالي، ياسمين علام أحمد علام جامعة سوهاج، فادي نادر خلف جامعة الزقازيق، يوسف طارق عبدالمنعم جامعة الزقازيق، الاء يحيى مراد محمد جامعة المنيا.

بينما أعلنت اللجنة عن الطلاب المتميزين في العزف الفردي وهم: صفوان رمضان حسن حسين جامعة المنيا، محمد سمير أبوالمجد جامعة بنها، أحمد محی الدین محمد جامعة جنوب الوادي، أحمد محمد عبدالعال جامعة أسيوط، استيفن أيمن بقطر جامعة أسيوط، أحمد محمد نفاده جامعة طنطا، أحمد وليد عبدالفتاح التعليم العالي، مصطفى محمود عاطف جامعة مطروح، منة ماجد محمد جامعة المنصورة الطالب إسلام أيمن أحمد جامعة عين شمس، أدم أيمن محمد حسن جامعة المنوفية

وتضمن الحفل الغنائى ميدلي وطني لجميع الجامعات المشاركة " صورة، احلف بسماها، مصر ام الدنيا، عاش صوت بلادى"، وغيرها، بالإضافة الى فقرات عزف، وفقرات غناء فردى.