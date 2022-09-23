جامعة سوهاج تشارك بوفد طلابى فى ملتقى الطلاب المتميزين بمدينة الإسماعيلية

شاركت جامعة سوهاج، بوفد طلابي في فعاليات ملتقى الطلاب المتميزين بمدينة الإسماعيلية تحت شعار "القائد المتميز"، والذي نظمه معهد إعداد القادة بحلوان بالتعاون مع جامعة قناة السويس، بمشاركة 422 طالبا وطالبة من 35 جامعة ومعهد، صرح بذلك الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس الجامعة.

وقال إن الملتقى ضم جميع الطلاب المتميزين الذين شاركوا في الأفواج السابقة التي نظمها المعهد، وأظهروا التزاماََ وتميزاََ بين أقرانهم وأن الهدف من هذا الملتقى هو تعزيز روح الانتماء بين الشباب، ومشاركتهم وجهات النظر في بناء الجمهورية الجديدة، وأيضاً تعزيز شعورهم بالمسئولية تجاه وطنهم، موضحاً أن الملتقى شمل محاضرات وورش عمل تثقيفية، توعوية، دينية وبعض الأنشطة الفنية والترفيهية والرياضية والزيارات الخارجية للمشروعات القومية العملاقة بمدينة الإسماعيلية، وذلك للمساهمة في رفع درجة الوعي لدى الطلاب، وبناء قائد مثقف متزن على درجة عالية من الوطنية لخدمة ورفعة وطننا الحبيب.

ومن جانبه أعرب الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، عن فخره لمشاركة طلاب الجامعة المتميزين في هذا الملتقى، والذين مثلوا الجامعة وكانوا خير سفراء لها، مؤكداً على اهتمام قيادات الدولة بهؤلاء الشباب لأنهم من سيحملون لواء الوطن، وسيكونوا هم قيادات الغد.

وقال محمد يوسف مدير إدارة الأسر والاتحادات الطلابية، أن الوفد ضم 11 طالبا وطالبة، مشيراً إلى أن الملتقى تضمن العديد من المحاضرات منها دور هيئة الرقابة الإدارية في مكافحة الفساد وتطوير الأداء المؤسسي بالدولة، وسطية الخطاب الديني وتحصين الشباب من الأفكار المتطرفة، كما تم عمل ورش عمل ذاتية حول المشروعات القومية الجديدة والمبادرات الرئاسية.