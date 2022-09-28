البابا تواضروس الثانى يلتقى خدام أسقفية الخدمات وشركاء التنمية

كتب: محمد الأحمدى

عقد قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية لقاءً اليوم الأربعاء، في المقر البابوي بالقاهرة مع الأنبا يوليوس الأسقف العام لمصر القديمة والمشرف على أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية، ومسئولي البرامج بالأسقفية وشركاء التنمية من الهيئات من داخل وخارج مصر، وذلك عقب انتهاء اجتماعهم الدوري الذي استعرض فيه نيافة الأنبا يوليوس ومسئولو البرامج، الأنشطة والبرامج والخدمات التي تقدمها الأسقفية في المجتمعات الفقيرة والعشوائية.

ورحب قداسة البابا بالحاضرين وألقى كلمة عن أهمية الخدمة وعبر عن تقديره لدور الهيئات الشريكة وثَمَّن الدور المجتمعي الذي تقوم به أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية الذراع التنموى للكنيسة القبطية الأرثوذكسية واستمع قداسته لمناقشة حول الخدمة من الشركاء ومسئولي الأسقفية ثم بارك قداسته الجميع ووزع عليهم هدايا تذكارية.

وكان شركاء التنمية قاموا بعمل زيارات ميدانية خلال الأيام الماضية لعددٍ من القرى والمناطق العشوائية لمسوا خلالها التأثير التنموي الذي أحدثته الخدمات التي تقدمها أسقفية الخدمات في هذه الأماكن.





