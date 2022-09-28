الأنبا باسيليوس يزور البطريرك الراعى فى لبنان بمقر البطريركية.. صور

كتب: محمد الأحمدى

ذكر المكتب الإعلامى عن إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك أن الأنبا باسيليوس فوزى، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، زار غبطة البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعى، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للكنيسة المارونية، وذلك بمقر البطريركية المارونية، بكركى بلبنان.

ورافق الأنبا باسيليوس خلال الزيارة مجمع كهنة إيبارشية المنيا، حيث ساد اللقاء طابع المحبة الأخوية.

كانت صفحة إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك أكدت أن نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، أوفد الأب أنطون فؤاد، راعى كنيسة القيامة بالمنيا الجديدة، يرافقه بعض أعضاء مجلس الرعية، وذلك إلى مقر كنيسة القديس الأنبا بيشوى للأقباط الأرثوذكس، بالمنيا الجديدة.

والتقى وفد الكنيسة القبطية الكاثوليكية بالمنيا، الأنبا فام، أسقف إيبارشية شرق وتوابعها للأقباط الأرثوذكس، كما شارك في هذا اللقاء أيضًا الأب يوساب عزت، راعى كنيسة الأنبا بيشوى بالمنيا الجديدة.

وتأتى هذه الزيارة فى إطار حرص الكنيسة الكاثوليكية على التضامن مع رعية الأنبا بيشوى، التي شهدت وقوع حريق هائل ظهر أمس الثلاثاء، والذى أتى بالكامل على كنيسة الأنبا رويس بالطابق الأرضى من الرعية، ودمر جميع محتوياتها.



الأنبا باسيلوس



جانب لقاء الأنبا باسيلوس