الأمم المتحدة: المبعوث الأممى الجديد لدى ليبيا يصل طرابلس أكتوبر المقبل

كتب: أحمد جمعة

باشر عبد الله باتيلي، من جمهورية السنغال، مهامه رسميًا كممثل خاص جديد للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ورئيساً للبعثة اعتبارًا من يوم 25 سبتمبر الجارى، وتماشياً مع قرار مجلس الأمن 2629 (2022).

وأكد البعثة الأممية لدى ليبيا أن باتيلي سيعمل من ليبيا، وبدعم من ريزدون زينينغا، كنائب الممثل الخاص للأمين العام للشؤون السياسية، وجورجيت غانيو، كنائب الممثل الخاص للأمين العام والمنسقة المقيمة للشؤون الإنسانية.

وسيبدأ الممثل الخاص للأمين العام بإجراء سلسلة من الاجتماعات مع كبار مسؤولي الأمم المتحدة وممثلي الدول الأعضاء في نيويورك، قبل وصوله إلى ليبيا في أوائل شهر أكتوبر القادم.