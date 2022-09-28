الأرصاد: امتداد مرتفع جوى بطبقات الجوى العليا وراء ارتفاع الحرارة

كتب محمود راغب

كشفت منار غانم أخصائى جوى وعضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، سبب الارتفاع فى درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية ، موضحة أن البلاد تتأثر بامتداد مرتفع جوى فى طبقات الجو العليا يعمل على زيادة فترات سطوح الشمس .

وأشارت عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لـ"ليوم السابع"، إلى أن البلاد تتأثر أيضا بكتل هوائية قادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية اتجاهاتها بين جنوبى شرقى وشمال شرقى، كل ذلك يتسبب فى ارتفاع درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية .

ويشهد اليوم الأربعاء، استمرار ارتفاع درجات الحرارة، ليسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية، معتدل رطب ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ، مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد نشاط رياح ليلا على بعض المناطق مما يقلل الاحساس بارتفاع نسب الرطوبة، وشبورة مائية خفيفة صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 24 درجة، والإسكندرية العظمى 33 والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 24 درجة، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 28 درجة.